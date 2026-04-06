Real Madrid : une nouvelle belle porte de sortie s’offre à Eduardo Camavinga

Rien ne s’arrange pour Eduardo Camavinga au Real Madrid. Malgré son potentiel et son intégration au vestiaire, le milieu de terrain tricolore peine à s’imposer comme titulaire au milieu de terrain. Déjà critiqué ces dernières semaines au Real Madrid, mais aussi avec l’équipe de France, sa récente performance face à Majorque n’a pas rassuré, notamment sur le but encaissé où il est considéré comme fautif en ne suivant pas le marquage du buteur Morlanes. Des difficultés à s’imposer qui renforcent le dilemme autour de son avenir.

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Acheté environ 30 millions d’euros par le Real, il y a cinq ans et demi, Camavinga est toujours sous contrat jusqu’en 2029. Mais depuis le départ de Kroos et Modric, Camavinga n’a pas encore franchi le palier attendu, ce qui pousse le club à considérer qu’il n’est plus intransférable, même s’il reste un joueur apprécié pour son rôle dans le vestiaire et ses qualités humaines, rapporte Marca. Sa vente n’est pas une priorité pour le Real Madrid, mais beaucoup dépendra de la décision de l’ancien Rennais.

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Eduardo Camavinga n’est plus intransférable

Pour l’instant, aucun club européen n’a encore officialisé de démarche concrète, mais la Premier League, avec sa puissance financière et son attrait pour les jeunes talents, pourrait représenter une destination idéale pour lui, rappelle le quotidien madrilène. Camavinga y trouverait des opportunités de jouer plus régulièrement et de montrer son talent, alors que le Real Madrid ne le considère plus comme un joueur intransférable. Avec l’arrivée d’Arbeloa, la situation de Camavinga a d’ailleurs empiré puisque Thiago Pitarch semble devant lui dans la hiérarchie.

Le joueur devra donc prendre une décision : persister pour s’imposer au Real Madrid ou saisir l’opportunité de rejoindre un club de Premier League pour relancer sa carrière. En revanche, l’option Paris Saint-Germain ne devrait pas aller au bout d’après le média espagnol. Le club parisien ne prévoit pas de recruter le Madrilène, estimé à 50 millions d’euros, pour renforcer son milieu en raison de son effectif déjà très compétitif à ce poste. La fin de saison s’annonce donc cruciale pour Eduardo Camavinga.