Le PSG sur le point de perdre un nouveau Titi

Il n'y a pas que les stars qui dictent le mercato du Paris Saint-Germain, les fameux Titis le font également. Et selon L'Equipe, l'un d'entre eux est sur le point de quitter le club de la capitale.

La suite après cette publicité

Daouda Weidmann (19 ans) serait effectivement en passe de s'engager avec le Torino (Serie A), alors que son contrat court jusqu'en 2024 avec les Rouge et Bleu. Si aucune somme n'est évoquée, un pourcentage à la revente l'est et devrait devenir un point récurrent dans les négociations de départ des jeunes espoirs du centre de formation.