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Ligue 1

Stade Brestois : Bradley Locko a des courtisans

Par Maxime Barbaud
1 min.
Bradley Locko, le latéral gauche de Brest @Maxppp

Le Stade Brestois vit une intersaison particulière entre le départ de Grégory Lorenzi, son directeur sportif depuis une décennie, et le décès d’Éric Roy, qui occupait le poste d’entraîneur depuis janvier 2023. Certains joueurs pourraient quitter le club, parmi lesquels des cadres, à l’instar de Bradley Locko (24 ans).

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Selon les informations de Ouest-France, le latéral gauche est courtisé en Europe. Augsbourg en Allemagne, le Genoa en Italie et Burnley en Championship sont sur les rangs pour attirer celui qui avait fait l’objet d’une offre à 10 M€ de la part de Nottingham Forest il y a deux ans. Depuis, une longue blessure au tendon d’Achille est passée par là et a entravé sa progression.

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