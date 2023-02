OL : Anthony Lopes encense Rayan Cherki

Rayan Cherki prend de l’ampleur. De plus en plus utilisé par Laurent Blanc avec l’Olympique Lyonnais, le jeune attaquant de 19 ans est en forme en ce moment, ce qui n’a pas manqué d’échapper aux observateurs et aux supporters. Anthony Lopes s’est livré sur son coéquipier avant le choc de la 23e journée de Ligue 1 contre Lens, dimanche (20h45).

La suite après cette publicité

« Oui, il arrive mieux à maitriser ses matchs, il a toujours cette fougue, arrivé aux abords de la surface, dans la partie adverse, mais il a trouvé un jeu où il est beaucoup plus simple dans ses prises de décision, ses choix. Il est en train de franchir un cap, oui, mais il faut, lui aussi, qu’il reste en alerte. Le moindre relâchement peut aussi faire mal. C’est un jeune joueur, bourré de talent, il peut énormément nous apporter. Il nous apporte pas mal depuis un petit moment, j’espère qu’il va continuer comme ça parce que c’est un très bon gamin et il le mérite », a confié le Portugais en conférence de presse ce vendredi.

À lire

OL : la demande de Laurent Blanc à Chelsea pour Malo Gusto