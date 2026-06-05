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Le RC Lens participera à la Como Cup cet été !

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Florian Thauvin a lancé le RC Lens en ouvrant le score sur pénalty @Maxppp

Le casting de la deuxième édition du «Football on the Lake» a été dévoilé ce vendredi. Et il y a du beau monde. Cet événement, créé la saison dernière, réunit 6 équipes dans un tournoi de préparation estival du côté de Come. Cette saison, on retrouvera un club de Ligue 1 puisque c’est le RC Lens qui participera à ce tournoi prestigieux.

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Qualifié en Ligue des Champions, Come 1907 participera évidemment à son tournoi tout comme le récent vainqueur de la Ligue Europa Conférence Crystal Palace. Villarreal disputera également le tournoi tout comme Famalicao, et le club saoudien d’Al Ula. Un beau casting donc pour ce tournoi qui se disputera du 28 juillet au 1er août.

Pub. le - MAJ le
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