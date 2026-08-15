Un autre cador européen veut relancer Youssouf Fofana

Youssouf Fofana pourrait déjà être arrivé au bout de son aventure avec l’AC Milan. Arrivé à Milan en 2024 après son passage à l’AS Monaco, Fofana avait pourtant rapidement réussi à s’imposer dans l’entrejeu lombard. Le Français avait notamment connu une première saison pleine, avant de voir sa situation évoluer avec les changements successifs sur le banc milanais. Et l’arrivée de Ruben Amorim devrait marquer un virage définitif dans sa trajectoire.

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En effet, le technicien portugais ne compte plus sur l’international français (25 sélections, 3 buts), désormais invité à se trouver un nouveau projet. Dernièrement, nous vous révélions, à ce titre, qu’une bataille entre la Premier League et la Liga existait pour relancer le droitier d’1m85 avec des intérêts de Nottingham Forest, Crystal Palace, mais également Villarreal. Et ce n’est pas tout, puisqu’un autre poids lourd européen commencerait à s’intéresser à sa situation.

La Juve entre dans la danse

D’après Gianluca Di Marzio, la Juventus réfléchit, en effet, à une offensive pour récupérer le Tricolore, avec surtout l’hypothèse d’un échange entre les deux clubs. Pour rappel, les Rossoneri réclament, eux, entre 18 et 20 millions d’euros pour laisser filer leur milieu de terrain, soit une somme inférieure aux 26 millions déboursés pour le recruter deux ans plus tôt.

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Si la piste est encore embryonnaire, puisqu’aucun contact officiel n’aurait encore été établi entre la Juventus et Milan, l’intérêt turinois donne malgré tout une nouvelle dimension au dossier. De son côté, Youssouf Fofana pourrait voir ce départ comme le moyen de remettre sa carrière sur les rails, tout en restant dans un championnat qu’il connaît désormais parfaitement. Affaire à suivre…