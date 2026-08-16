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Ligue 1

Brest finit sa préparation par une défaite face à Nottingham Forest

Par Jordan Pardon
1 min.
Julien Lachuer @Maxppp
Nottingham 2-0 Brest

Pour son dernier match de préparation avant sa reprise face au Mans en championnat samedi prochain (20h45), le Stade Brestois s’est incliné contre Nottingham Forest en Angleterre (2-0). Le goleador néo-zélandais Chris Wood avait ouvert le score sur penalty pour les locaux (23e, 1-0), tandis que la recrue Luca Netz a fait le break à la demi-heure de jeu après une belle percée (30e, 2-0).

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L’entraîneur finistérien Julien Lachuer avait aligné un onze presque type avec Lucas Tousart en défense centrale. Le portier norvégien Egil Selvik était titulaire à la place de Coudert, annoncé sur le départ, tandis que Ludovic Ajorque a disputé l’intégralité de la rencontre. Arrivé cet été en provenance de la Turquie, Joseph Nonge a aussi joué. Les Brestois concluent leur préparation avec un bilan d’une victoire, trois matchs nuls, et deux défaites.

Pub. le - MAJ le
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