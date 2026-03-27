On connaît toutes les finales de barrages de la Coupe du Monde 2026
Il ne reste plus que six billets à distribuer pour la Coupe du Monde 2026, et on connaît désormais toutes les finales de barrages qui se joueront mardi soir. Quatre concernent les nations européennes, dont l’Italie, qui se déplacera à Zenica pour y défier la Bosnie d’Edin Dzeko. La Suède de Viktor Gyökeres a écarté l’Ukraine d’Illya Zabarnyi (3-1) et recevra la Pologne.
De son côté, le Kosovo a créé la sensation au terme d’un match fou face à la Slovaquie (4-3) et défiera la Turquie à domicile, tandis que le Danemark ira en République Tchèque. En ce qui concerne les deux barrages intercontinentaux, la RD Congo affrontera la Jamaïque sur terrain neutre après le succès des Reggae Boyz face à la Nouvelle-Calédonie, quand l’Irak affrontera la Bolivie.
Barrages Mondial 2026 : l’Italie tremble mais domine l’Irlande du Nord, un triplé de Gyokeres porte la Suède !
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