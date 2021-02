Barça-PSG : Mauricio Pochettino juge le Barça de Koeman

La suite après cette publicité

Arrivé en janvier dernier sur le banc du Paris Saint-Germain, Mauricio Pochettino va connaître son premier véritable test, son premier gros match à enjeu ce mardi face au Barça en Ligue des Champions. Un match face à une équipe qu’il connaît plutôt bien.

Dans un entretien accordé à l’UEFA, le technicien argentin s’est confié sur les progrès et le style de jeu du Barça sous les ordres de Ronald Koeman. Pour lui, il faudra faire attention à cette équipe qui gagne en confiance match après match. « J'ai suivi l'évolution du Barça, d'abord depuis chez moi à Londres, quand Koeman a pris les commandes. Il est clair qu'ils sont passés à une autre étape, un nouveau chapitre. (…) Je vois une équipe solide, avec des idées claires et des joueurs incroyables. Ils sont compétitifs, c'est une équipe bâtie pour gagner. Leur mentalité est construite sur la victoire, comme toutes les grandes équipes, comme le PSG. »

👀 Pochettino's 1st UEFA Champions League game in charge of Paris

🇵🇹 Ronaldo heads for Portugal with Juventus

⚽️ Haaland to continue goalscoring streak?



What to look out for in the Champions League this week 👇#UCL