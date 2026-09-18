Appelé par les U21 allemands, Brunner a rencontré le sélectionneur de la RD Congo

La RD Congo suit de très près la situation de Paris Brunner, mais ne souhaite pas précipiter son choix international. Sébastien Desabre a confirmé avoir entamé des démarches auprès de l’entourage de l’attaquant de Monaco, auteur de trois buts en quatre matches de Ligue 1 cette saison. « On est allés voir les parents pour discuter. Mais on ne va pas lui mettre la pression », a expliqué le sélectionneur congolais en conférence de presse. Éligible avec la RDC comme avec l’Allemagne, Brunner entretient un lien avec les deux pays et a jusqu’ici effectué son parcours international avec les sélections de jeunes allemandes. Desabre entend donc lui laisser le temps de trancher : « il est attaché au Congo, tout comme à l’Allemagne. Il va prendre le temps de réfléchir, puis on verra en novembre ce que ça donnera. »

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Le choix pourrait encore mûrir puisque le joueur de 20 ans vient d’être convoqué avec les Espoirs allemands pour cette trêve internationale. Malgré son excellent début de saison à Monaco, Brunner n’a en revanche pas intégré les deux listes de l’équipe A dévoilées par Jürgen Klopp, qui a appelé 44 joueurs. Le sélectionneur allemand avait néanmoins indiqué que son cas avait été étudié, tout en évoquant sa probable présence avec les U21.