OM : les premiers mots d'Igor Tudor

Ce mardi, c'était le grand jour pour Igor Tudor. Le nouvel entraîneur de l'Olympique de Marseille faisait face à la presse pour son intronisation aux côtés du président, Pablo Longoria. Comme l'été passé, les présentations se sont faites dans l'arène marseillaise et en sortant sur le terrain, le géant croate semblait impressionné.

Mais, surtout, alors que la préparation estivale débute, il a livré ses premières paroles. « Tout d'abord je voudrais saluer tout le monde. Je voudrais remercier le président pour ses bons mots. C'est une très bonne opportunité et un grand défi. On s'est vu il y a deux jours, on a fait un dîner avec le président. Il a une passion pour ce club. J'ai envie de bien faire et on a dicté la ligne à suivre pour cette saison », a expliqué dans un premier temps l'ex-coach du Hellas Vérone.

Il a eu Alen Bokšić au téléphone

Fort de ses sept années à la Juventus, Igor Tudor sait absolument où il met les pieds. « Je pense que tout le monde connaît la grandeur du club. J'ai parlé avec Alen Boskic, il m'a encore parlé du club. Je connais tous les joueurs, j'ai regardé les matches de la saison dernière. Je suis très heureux d'être l'entraîneur », a-t-il ainsi poursuivi.

Évidemment, il n'a pas disserté sur ses besoins, renvoyant la balle aux dirigeants, ni sur les schémas tactiques qu'il compte utiliser. Pour lui, l'important, ce sont les supporters : « mon objectif c'est quand les gens viendront qu'ils ne repartent pas déçus et qu'ils puissent s'amuser ». Premiers éléments de réponse lors des matches amicaux.