Chelsea veut chiper une pépite de l’OM

Son nom ne vous dit peut-être rien, pourtant les clubs européens ont déjà les yeux rivés sur lui : Said Remadnia, 16 ans, un jeune ailier évoluant à l’Olympique de Marseille. Le jeune joueur, réputé pour sa vivacité balle au pied, s’est d’ailleurs illustré cette saison en Youth League, avec deux buts et une passe décisive en sept matchs. Né en 2009 de parents algériens et tunisiens, Remadnia est considéré comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation marseillais. Sa technique et son efficacité devant le but font la différence. Cette évolution majeure le pousserait même à quitter l’Hexagone. D’après les informations de The Sun, ce sont les dirigeants de Chelsea qui s’intéresseraient de près à ce talent prometteur.

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De plus, la source indique que face à l’intérêt de plusieurs clubs européens, Chelsea aurait pris une longueur d’avance en proposant un contrat de cinq ans au joueur — qui fêtera ses 18 ans en mars 2027, soit l’âge minimum pour un transfert international. L’objectif de la formation de Premier League n’est pas de le lancer dans le grand bain, mais plutôt d’entamer sa formation avec l’équipe réserve. Si la transaction est loin d’être aboutie durant son mois d’anniversaire, les Blues, quant à eux, auraient passé la vitesse supérieure. Ils seraient prêts à faciliter l’installation de sa famille à Londres. Au bord de la Méditerranée, le directeur sportif — Medhi Benatia — tenterait tout de même de prolonger son jeune prodige. Affaire à suivre…