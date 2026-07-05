Red Bull est furieux contre Jürgen Klopp et veut faire payer l’Allemagne !

L’élimination de l’Allemagne dès les 16es de finale de la Coupe du monde face au Paraguay a provoqué un véritable séisme outre-Rhin. Une nouvelle désillusion en Coupe du Monde pour la Nationalmannschaft qui a poussé Julian Nagelsmann à remettre sa démission dans la foulée. À la recherche d’un nouveau sélectionneur, la Fédération allemande (DFB) s’est rapidement tournée vers Jürgen Klopp. Engagé jusqu’en 2029 comme directeur mondial du football de Red Bull, l’ancien entraîneur de Liverpool a fait savoir qu’il était séduit par le projet et la fédération allemande, au moment d’annoncer le départ de Nagelsmann, avait aussi officialisé des discussions avec Klopp. Ces dernières heures, Sky Germany allait plus loin et révélait même qu’un accord de principe avait été trouvé entre Klopp et la DFB.

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Mais si la nomination semble en très bonne voie, elle est loin de faire l’unanimité du côté de Red Bull. Selon Sky Sports, le groupe autrichien est particulièrement remonté après la communication de la DFB, qui a officialisé publiquement l’existence de discussions avec Klopp sans avoir trouvé d’accord préalable avec son employeur. Une sortie qui a profondément agacé les dirigeants de Red Bull, lesquels comptaient faire de l’Allemand la figure centrale de leur ambitieux projet football pour les prochaines années.

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Red Bull veut une indemnité

Toujours selon le média anglais, les actionnaires de Red Bull exigent désormais une indemnité financière pour accepter de libérer Klopp de son contrat (2029). Une demande loin d’être anodine puisque, jusqu’ici, la Fédération allemande n’a jamais payé la moindre compensation pour recruter un sélectionneur national. Le président de la DFB, Bernd Neuendorf, mène actuellement les négociations avec le groupe autrichien afin de trouver un terrain d’entente et éviter que le dossier ne s’enlise.

Une première réunion est d’ailleurs prévue la semaine prochaine à New York entre une délégation de la DFB, Jürgen Klopp et son agent Marc Kosicke. Des représentants de Red Bull pourraient également participer aux discussions afin de débloquer définitivement la situation. Une chose est en revanche déjà acquise : Klopp a confirmé son souhait de devenir le nouveau sélectionneur de l’Allemagne et se dit prêt à retrouver un banc, deux ans après avoir quitté Liverpool. Reste désormais à savoir si la DFB parviendra à convaincre Red Bull de le laisser partir et si elle se résoudra à payer l’indemnité…