Ever Banega raccroche définitivement les crampons. À 38 ans, l’ancien milieu de terrain du Séville FC a annoncé mettre un terme à sa carrière professionnelle, après avoir participé à un match d’exhibition organisé par son compatriote Sergio Agüero. Interrogé par ESPN à l’issue de la rencontre, l’Argentin a expliqué que cette expérience avait définitivement confirmé son choix, alors qu’il envisageait encore récemment de poursuivre sa carrière. « J’avais dit que j’étais convaincu à 80 % d’arrêter, mais après avoir joué aujourd’hui, je suis certain de vouloir prendre ma retraite. Une nouvelle étape de ma vie commence et je vais désormais profiter du football de l’extérieur », a-t-il déclaré. Questionné sur la possibilité de rejoindre Lionel Messi à l’Inter Miami si son ancien coéquipier en sélection venait à le contacter, Banega s’est montré catégorique. « Même si Messi m’appelle, je lui dirai non. Ma décision est prise », a-t-il assuré, fermant ainsi la porte à un éventuel dernier défi aux États-Unis.

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C’est surtout sous les couleurs du Séville FC qu’Ever Banega aura marqué l’histoire du football européen. Arrivé en Espagne très jeune, à Valence, le milieu argentin avait connu des débuts mouvementés avant de véritablement s’imposer à Séville, où sa qualité technique et sa vision du jeu lui ont permis de devenir l’un des joueurs emblématiques du club andalou. En deux passages, il a notamment remporté trois Ligues Europa. Également passé par l’Atlético de Madrid et l’Inter Milan, Banega a porté à 65 reprises le maillot de la sélection argentine. En septembre 2020, il avait rejoint Al-Shabab, en Arabie saoudite, où il est resté quatre saisons avant de revenir dans son pays natal. Après une expérience à Newell’s Old Boys, il a terminé son parcours professionnel à Defensa y Justicia. Une carrière riche pour celui qui aura été l’un des grands artisans des succès européens du Séville FC.