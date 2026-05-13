PSG : les supporters de Lens multiplient les banderoles contre le Qatar et la LFP

Alors que la 29e journée en retard de Ligue 1 a lieu ce mercredi soir entre le PSG et le RC Lens avec le titre à la clef, les supporters lensois sont déterminés à mener une seconde bataille. En effet, depuis le coup d’envoi de ce choc, les gradins de Félix-Bollaert se remplissent de plusieurs banderoles visant le club de la capitale, le Qatar et ainsi que la LFP.

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Une première missive a été déployée visant le Qatar : «le Qatar tue le foot français», avant que le président Nasser al-Khelaïfi en prenne directement pour son grade : «Nasser tue la Ligue 1.» Un moyen de rappeler la proximité entre le dirigeant qatari et Vincent Labrune, à l’heure où le report de cette 29e journée avait provoqué un véritable scandale sur la planète du foot français.