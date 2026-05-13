PSG : les supporters de Lens multiplient les banderoles contre le Qatar et la LFP
Alors que la 29e journée en retard de Ligue 1 a lieu ce mercredi soir entre le PSG et le RC Lens avec le titre à la clef, les supporters lensois sont déterminés à mener une seconde bataille. En effet, depuis le coup d’envoi de ce choc, les gradins de Félix-Bollaert se remplissent de plusieurs banderoles visant le club de la capitale, le Qatar et ainsi que la LFP.
Les supporters lensois lancent déjà les hostilités dans les travées de Bollaert.
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Une première missive a été déployée visant le Qatar : «le Qatar tue le foot français», avant que le président Nasser al-Khelaïfi en prenne directement pour son grade : «Nasser tue la Ligue 1.» Un moyen de rappeler la proximité entre le dirigeant qatari et Vincent Labrune, à l’heure où le report de cette 29e journée avait provoqué un véritable scandale sur la planète du foot français.
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