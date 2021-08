Reims : Pedrag Rajkovic s’attend à encaisser des buts face au PSG

Le Stade de Reims recevra le Paris Saint-Germain ce dimanche (20h45). Cette rencontre pourrait être la première pour Lionel Messi sous les couleurs parisiennes. Du côté d’Auguste-Delaune, on s’attend en tout cas à ce que l’Argentin soit présent, les supporters s’étant déjà précipités afin d’obtenir un billet pour la possible première de la Pulga.

Pedrag Rajkovic (25 ans), gardien de Reims, s’attend à un match compliqué, encore plus si Messi est présent aux côtés de Mbappé et possiblement Neymar. Il a confié auprès de AS : « oui, ce sera un miracle de ne pas encaisser un seul but de ces trois-là. (...) Ce sont des joueurs d'un autre monde », a-t-il déclaré.