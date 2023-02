Ligue 1 : Rennes s’offre Nantes, Toulouse sombre à Reims, Ajaccio se relance face à Troyes

Suite de la 25e journée ce dimanche après-midi avec le traditionnel multiplex. Quatre rencontres au programme avec notamment un séduisant Nantes-Rennes. Les deux équipes, éliminées de la Ligue Europa ce jeudi, avaient à cœur de se racheter et vite rebondir pour oublier la désillusion. Dans cette rencontre, les Rennais commençaient très fort avec une nette domination dans le premier quart d’heure et plusieurs occasions franches. L’ailier Jeremy Doku s’illustrait rapidement et faisait du mal à la défense nantaise qui ne parvenait pas à le contenir. L’international belge finissait logiquement pas trouver la faille dans ce match en se jouant de deux défenseurs dans la surface avant de finir tranquillement (19e). Un but qui venait récompenser la domination rennaise mais qui réveillait complètement Nantes.

Après ce but, les Nantais montaient en puissance et multipliaient les offensives. Il fallait un grand Steve Mandanda pour ne pas voir Hadjam puis Delort égaliser. Les Canaris étouffaient complétement les Rennais, pendant près de 25 minutes, sans réussir à trouver la faille face à une défense rennaise à la limite à chaque fois. Au retour des vestiaires, le match repartait sur les mêmes bases. Les hommes d’Antoine Kombouaré poussaient mais manquaient de précision dans le dernier geste. Le score ne bougera donc plus (1-0). Rennes reprend la 5eme place du Championnat à Lille.

Dans le même temps, le Stade de Reims a impressionné à domicile face à Toulouse. Dans ce match du milieu de tableau, les Rémois se sont rapidement mis à l’abri en marquant deux buts en moins de 10 minutes. Le Japonais Ito ouvrait le score avant de se muer en passeur décisif pour Munetsi. KO debout, Toulouse était méconnaissable et ne parvenait pas à revenir dans la partie malgré une seconde période plus intéressante. C’est même Reims qui plantait un nouveau but grâce à Yunis Abdelhamid (3-0). Le Téfécé enchaîne une deuxième défaite de suite et voit son adversaire du jour passer devant.

Enfin, dans les deux derniers matches du jour, Strasbourg a manqué une nouvelle occasion de s’éloigner de la zone rouge face à un concurrent direct : Clermont. Habib Diallo avait pourtant ouvert le score dans ce match. Mais les Clermontois ont su revenir grâce à Rashani pour arracher le point du match nul (1-1). Ce résultat n’arrange pas du tout les Alsaciens puisqu’ils restent à la 15e place du classement avec 1 point d’avance seulement sur la zone rouge, car dans le même temps Ajaccio a gagné. Mené au score dans son match, Ajaccio est parvenu à renverser Troyes (2-1). Mama Baldé avait d’abord trouvé la faille, inscrivant son 10e but de la saison. Mais les Corses ont su revenir grâce à Belaili puis El Idrissy qui a donc offert la victoire à son équipe. Une victoire très importante qui permet à Ajaccio de revenir à hauteur du premier non-relégable.

Classement live Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J G N D BP BC DIF 15 Strasbourg 22 25 4 10 11 30 43 -13 16 Auxerre 21 25 5 6 14 22 48 -26 17 Ajaccio 21 25 6 3 16 20 46 -26 18 Brest 20 25 4 8 13 26 42 -16 19 Troyes 19 25 4 7 14 34 55 -21 20 Angers 10 25 2 4 19 21 53 -32 Voir le classement complet

