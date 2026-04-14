Liverpool - PSG : les compositions probables

Il faut désormais terminer le travail. Convaincant et logiquement vainqueur (2-0) de Liverpool au Parc des Princes, mercredi dernier, le Paris Saint-Germain se déplace du côté d’Anfield pour définitivement valider son billet pour les demi-finales de la Ligue des Champions. Favori - au regard des dynamiques des deux formations et de la puissance incarnée par les ouailles de Luis Enrique - le club de la capitale devra, malgré tout, resté très sérieux dans un stade qui sera logiquement acquis à la cause des Reds.

La suite après cette publicité

Pour ce rendez-vous au sommet, le technicien espagnol des Rouge et Bleu devrait, de son côté, faire appel à ses hommes forts. Toujours privé de Fabian Ruiz, désormais sur la touche depuis près de trois mois, l’ancien coach du Barça pourrait ainsi opter pour son traditionnel 4-3-3 avec Safonov dans les buts. En défense, Hakimi, Marquinhos, Pacho et Nuno Mendes, sous la menace d’une suspension, sont eux pressentis pour débuter ce choc. Dans l’entrejeu, Vitinha et Joao Neves débuteront aux côtés de Warren Zaïre-Emery.

Liverpool avec Salah et Ekitike, le PSG avec son onze type

Enfin sur le front de l’attaque, pas trop de surprise non plus. Si Bradley Barcola a fait son retour dans le groupe parisien, c’est bien Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia qui devraient soutenir le Ballon d’Or, Ousmane Dembélé, à la pointe de l’attaque. De son côté, Arne Slot risque bien de miser sur un 4-2-3-1 pour tenter de renverser le champion d’Europe en titre. Mamardashvili est, à ce titre, annoncé titulaire dans les cages liverpuldiennes et sera protégé par une défense à quatre : Gomez, Konaté, van Dijk et Kerkez.

La suite après cette publicité

Au milieu de terrain, Gravenberch et Mac Allister seront une nouvelle fois associés et auront forcément fort à faire face à l’armada parisienne. Plus haut sur le terrain, le maître à jouer des Reds, Szoboszlai, aura lui pour mission de distiller des bons ballons à ses partenaires d’attaque : à savoir Wirtz, sur le côté gauche, Salah, sur le côté droit, et Ekitiké, présent sur le front de l’attaque. Le jeune Ngumoha, un temps annoncé titulaire, devrait lui débuter cette partie sur le banc.

Suivez Liverpool - Paris SG sur CANAL+ ! Cliquez ici pour vous abonner et accéder aux matchs.