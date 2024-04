BL : Francfort et Ekitike dominent Augsbourg

Si le Bayer Leverkusen est officiellement champion d’Allemagne, la lutte continue pour les places européennes et le maintien. Ce vendredi soir, c’était un duel entre deux prétendants à la Coupe d’Europe avec ce match entre Francfort et Ausgbourg. Sixième au coup d’envoi et donc qualifiée pour la Ligue Europa Conférence, la formation d’Hugo Ekitike affrontait Augsbourg, septième et qui vise justement la C4 pour la saison prochaine.

Mais dans cette rencontre, c’est bien Francfort qui a pris le meilleur et fait la très bonne opération. Avec ces trois points (victoire 3-1), les Schlappekicker prennent 6 points d’avance sur leur concurrent, à 4 journées de la fin. Dans cette rencontre, ce sont deux anciens de Ligue 1 qui ont trouvé le chemin des filets. L’ancien toulousain Farès Chaibi avait ouvert le score avant qu’Hugo Ekitike, qui devrait rester en Bundesliga la saison prochaine, ne trouve la faille et offre la victoire aux siens. En toute fin de match, Marmoush avait aussi fait trembler les filets.