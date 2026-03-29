Un supporter meurt dans un stade de la Coupe du monde 2026

Décidément les mauvaises publicités se succèdent autour de la Coupe du monde 2026. Alors que la compétition débutera le 11 juin à l’Estadio Azteca avec un match entre le Mexique et l’Afrique du Sud, l’enceinte de Mexico a été marquée par un accident tragique. Comme le rapporte The Sun, un supporter est décédé après être tombé d’une loge.

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Alors que le Mexique a défié le Portugal dans un match nul 0-0, un homme est tombé en tentant de sauter du deuxième niveau des loges VIP vers le niveau inférieur. En état d’ivresse, l’individu serait tombé au rez-de-chaussée. Une chute de deux niveaux qui lui aura été fatale. La rencontre a néanmoins été maintenue suite à cet accident mortel.