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Un supporter meurt dans un stade de la Coupe du monde 2026

Par Aurélien Macedo
1 min.
Coupe du Monde @Maxppp
Mexique 0-0 Portugal

Décidément les mauvaises publicités se succèdent autour de la Coupe du monde 2026. Alors que la compétition débutera le 11 juin à l’Estadio Azteca avec un match entre le Mexique et l’Afrique du Sud, l’enceinte de Mexico a été marquée par un accident tragique. Comme le rapporte The Sun, un supporter est décédé après être tombé d’une loge.

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Alors que le Mexique a défié le Portugal dans un match nul 0-0, un homme est tombé en tentant de sauter du deuxième niveau des loges VIP vers le niveau inférieur. En état d’ivresse, l’individu serait tombé au rez-de-chaussée. Une chute de deux niveaux qui lui aura été fatale. La rencontre a néanmoins été maintenue suite à cet accident mortel.

Pub. le - MAJ le
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