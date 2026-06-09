Amicaux : l’Espagne domine le Pérou

Pour son dernier match de préparation à la Coupe du Monde 2026, l’Espagne s’est imposée avec maîtrise face au Pérou (3-1) à Puebla, au Mexique. Malgré une altitude exigeante de 2100 mètres et les absences de Lamine Yamal et Nico Williams, la Roja a rapidement plié la rencontre grâce à des buts de Mikel Oyarzabal et Pedri en première période, avant de creuser l’écart après la pause sur un but contre-son-camp.

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Ce succès permet aux champions d’Europe en titre d’engranger une bonne dose de confiance et d’enchaîner un 29e match consécutif sans défaite dans le temps réglementaire. Désormais, les hommes de Luis de la Fuente ont les yeux rivés sur leur camp de base à Chattanooga, dans le Tennessee, où ils s’apprêtent à finaliser les derniers détails avant la grande messe du football. Favorite du groupe H, l’Espagne espère bien surfer sur sa dynamique de l’Euro 2024 pour décrocher la deuxième étoile mondiale de son histoire.