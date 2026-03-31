La FIFA va mettre en place la loi Wenger au Canada

La règle Arsène Wenger, concernant le hors-jeu, va entrer dans une phase concrète. À partir du 4 avril, la Canadian Premier League deviendra le premier championnat professionnel à tester cette loi, validée par la FIFA et l’International Football Association Board (IFAB). Désormais, un attaquant ne sera signalé hors-jeu que s’il est entièrement au-delà de l’avant-dernier défenseur, introduisant le principe de “daylight”, qui est censé favoriser le jeu offensif et fluidifier les rencontres.

La suite après cette publicité

En parallèle, la ligue canadienne mettra en place le Football Video Support (FVS), un système d’assistance vidéo plus léger que la VAR, activé à la demande des entraîneurs sur des actions clés. « Cette nouvelle règle devrait donner un léger avantage aux attaquants », a indiqué la FIFA, qui attend à présent les retours de cette expérimentation.