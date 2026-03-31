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La FIFA va mettre en place la loi Wenger au Canada

Par Kevin Massampu
1 min.
Arsène Wenger @Maxppp

La règle Arsène Wenger, concernant le hors-jeu, va entrer dans une phase concrète. À partir du 4 avril, la Canadian Premier League deviendra le premier championnat professionnel à tester cette loi, validée par la FIFA et l’International Football Association Board (IFAB). Désormais, un attaquant ne sera signalé hors-jeu que s’il est entièrement au-delà de l’avant-dernier défenseur, introduisant le principe de “daylight”, qui est censé favoriser le jeu offensif et fluidifier les rencontres.

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En parallèle, la ligue canadienne mettra en place le Football Video Support (FVS), un système d’assistance vidéo plus léger que la VAR, activé à la demande des entraîneurs sur des actions clés. « Cette nouvelle règle devrait donner un léger avantage aux attaquants », a indiqué la FIFA, qui attend à présent les retours de cette expérimentation.

Pub. le - MAJ le
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