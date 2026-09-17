La réponse évasive de Kylian Mbappé sur l’entente entre les stars du Real Madrid

Avec 94 buts inscrits en 110 matches depuis son arrivée au Real Madrid en 2024, Kylian Mbappé s’est immédiatement imposé comme l’atout offensif numéro 1 de la Casa Blanca. Un statut qui a énormément fait jaser. Des rumeurs ont en effet surgi sur de supposées mésententes entre le Français et deux de ses coéquipiers, Jude Bellingham et Vinicius Junior. Ce soir, le journal AS a publié un entretien du numéro 10 merengue et a voulu en savoir davantage sur les liens d’amitiés entre les stars madrilènes.

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« Nous devons être bons, rester unis et œuvrer pour le bien commun, qui est le succès et la gloire de l’AS dans ton cas, et celle du Real Madrid dans le mien. Es-tu ami avec tout le monde chez AS ? C’est plutôt le propre de la nouvelle génération de supporters, car avec les réseaux sociaux, on est au courant de tout. Parce qu’on n’a pas serré la main, parce qu’on ne sourit pas… Mais c’est normal. Nous savons que c’est comme ça et nous essayons de faire de notre mieux pour éviter que l’on ne retienne des choses qui, parfois, ne sont pas vraies. Le plus important, c’est le Real Madrid », a-t-il indiqué, avant d’ajouter qu’il ne pouvait pas passer son temps à se justifier. « Je suis d’accord avec toi, mais le problème, c’est que les gens donnent des explications à ma place. C’est un sujet très compliqué, mais tout ce qui nous importe, c’est que le Real Madrid gagne. Le Real Madrid passe avant tout le reste, avant toutes les relations, avant toutes les ambitions. C’est le Real Madrid. »