Équipe de France : votre onze pour affronter l'Autriche

Dernière de son groupe en Ligue des Nations, l’équipe de France doit terminer cette phase de poules de la meilleure des manières, notamment pour s’éviter une relégation en Ligue B. Mais cette parenthèse internationale sera également l’occasion pour Didier Deschamps de procéder à de derniers tests en vue de la Coupe du Monde.

Le sélectionneur n’aura de toute façon pas trop le choix puisqu’il doit composer avec une impressionnante liste de blessés (Karim Benzema, Paul Pogba, N’Golo Kanté, Kingsley Coman, Presnel Kimpembe, Lucas Hernandez, Hugo Lloris, Adrien Rabiot, Boubacar Kamara, Lucas Digne et Théo Hernandez). Sans surprise, nous devrions donc voir une équipe de France new-look demain soir, à l’occasion de la réception de l’Autriche.

Ousmane Dembélé plébiscité

En attendant de connaître le onze concocté par DD, nous vous avons demandé de choisir le vôtre. Les votes ont été nombreux et une tendance s’est rapidement dégagée. Place à un 3-4-3 et voici votre équipe. Mike Maignan a été plébiscité dans les buts. Devant lui, le taulier Raphaël Varane vous plait, tout comme les valeurs montantes que sont William Saliba et Jules Koundé. Un cran au-dessus, benjamin Pavard et le revenant Ferland Mendy joueront les pistons.

Dans l’entrejeu, vous avez fait une confiance aveugle au duo du réal Madrid Aurélien Tchouaméni et Eduardo Camavinga. À noter toutefois que le Marseillais Mattéo Guendouzi n’était pas loin de piquer la place de l’ancien Rennais. Enfin, l’attaque est composée d’un autre revenant : Ousmane Dembélé. Le Blaugrana est accompagné par Antoine Griezmann et l’inévitable Kylian Mbappé. Vous avez voté en masse pour ce trio, mais Olivier Giroud n’était pas loin. Didier Deschamps pensera-t-il comme vous ?