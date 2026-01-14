CAN 2025 : le Sénégal renverse l’Égypte et file en finale !

Début des choses (très) sérieuses pour deux des favoris de cette CAN 2025, qui n’ont pas déçu jusque-là. Après avoir sorti le Mali en quarts (1-0), le Sénégal défiait ainsi l’Egypte, qui avait de son côté écarté la Côte d’Ivoire de son chemin en quarts sur le score de 3-2. Pour ce choc entre géants du foot africain dans un stade de Tanger curieusement très loin d’être rempli, Pape Thiaw misait sur du classique, avec un joli trio offensif composé de Sadio Mané, Iliman Ndiaye et Nicolas Jackson. En face, Hossam Hassan sortait aussi la grosse équipe avec ce duo d’attaque composé d’Omar Marmoush et d’un Mohamed Salah qui avait des choses à prouver ce soir, lui qui réalisait une CAN assez discrète jusqu’ici. Et surtout, le joueur des Reds souhaitait enfin ajouter une CAN à son palmarès. Sans trop de surprise, le rythme démarrait sur un rythme assez tranquille, avec un jeu assez haché dans ce round d’observation entre Lions de la Teranga et Pharaons. On sentait une certaine tension des deux côtés, avec de l’engagement dans les duels mais aussi des imprécisions et des erreurs techniques.

La suite après cette publicité

Côté Sénégalais, on tentait surtout de passer sur le côté, et sur le flanc droit plus précisément, alors que l’Egypte donnait l’impression de vouloir attaquer en transition rapide dès la récupération du ballon. Peu après le quart d’heure de jeu, le Sénégal recevait une bien mauvaise nouvelle avec le carton jaune de Kalidou Koulibaly, qui privera donc le taulier de la finale. C’est Nico Jackson qui s’offrait la première situation intéressante du duel, avec un missile depuis l’extérieur de la surface qui filait au-dessus de la barre (19e). Koulibaly devait même laisser sa place sur blessure, et Mamadou Sarr le remplaçait. Le spectacle n’était en tout cas clairement pas au rendez-vous. Même si les Sénégalais prenaient peu à peu le contrôle du match, l’Egypte était extrêmement bien repliée et coupait toutes les lignes de passe, en plus de museler les joueurs sénégalais capables de faire des différences.

Victoire méritée pour le Sénégal

Fidèle à elle-même, la sélection égyptienne ne laissait pas le moindre espace, forçant les Lions à mettre des ballons devant de façon un peu désespérée, ou de s’en remettre à des actions individuelles qui n’aboutissaient pas. Seulement, les Egyptiens étaient peu inspirés lorsqu’ils lançaient leurs offensives derrière. Pape Gueye tentait sa chance mais son tir croisé était bien capté par Mohamed El Shenawy (33e), alors qu’Habib Diarra écopait lui aussi d’un jaune qui l’empêchera de jouer la finale. Sur une action un peu litigieuse - l’arbitre sifflait la pause sur un corner du Sénégal - les deux équipes rentraient aux vestiaires. Domination sénégalaise donc, mais plutôt stérile, grâce à la solidité de l’Egypte qui n’avait d’ailleurs même pas tiré en première période. Le deuxième acte démarrait sur la même dynamique, et Mohamed El Shenawy était bien vigilant pour capter ce tir croisé de Lamine Camara (56e).

La suite après cette publicité

Le chrono défilait, et aucune des deux équipes ne trouvait d’alternatives ou de solutions pour faire mal à l’adversaire. Même si on pouvait se demander si l’Egypte avait vraiment envie de faire trembler les filets adverses… Peu à peu, le Sénégal commençait à vraiment s’installer dans le dernier tiers mais il y avait toujours un pied égyptien pour intercepter ou dévier des transmissions intéressantes. Iliman Ndiaye prenait le jeu sénégalais à son compte et tentait de faire des différences sur ce côté droit, repiquant aussi régulièrement dans l’axe, mais les défenseurs des Pharaons ne commettaient pas la moindre erreur. Le salut est finalement venu de l’inévitable Sadio Mané, pourtant très discret sur la deuxième période. Après un premier tir de Camara contré par un défenseur, le ballon lui revenait et il décochait une belle frappe de l’extérieur de la surface, à ras de terre, pour battre El Shenawy qui était un peu gêné par ses défenseurs (1-0, 78e). Le plus dur était (enfin) fait, et l’Egypte allait devoir se découvrir. Pape Gueye avait une belle opportunité, mais il ouvrait trop son pied et ne cadrait pas (82e). Les Pharaons ne parvenaient pas à revenir malgré quelques ballons intéressants mis dans la boîte, ou une frappe de Marmoush bien captée par Mendy (90e+5), et le score n’a plus bougé. Le Sénégal est en finale et aura l’opportunité d’aller chercher une deuxième étoile ce week-end, contre le Maroc ou le Nigéria.