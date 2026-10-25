Serie A : Thuram sauve l’Inter contre la Fiorentina dans une fin de match ahurissante

L’Inter a renversé la Fiorentina (2-1) au terme d’un scénario complètement fou à San Siro, lors de la 8e journée de Serie A. Menés après un but de Jimenez à la 65e minute, les Nerazzurri ont d’abord arraché l’égalisation grâce à Marcus Thuram, auteur d’une superbe frappe du gauche à la 90e minute. Alors que David De Gea avait encore retardé l’échéance avec une parade miraculeuse devant Sucic (88e), les Milanais ont finalement obtenu un penalty dans le temps additionnel après une main dans la surface sur une tête de Lavelli (90+6e).

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Piotr Zielinski s’est chargé de transformer le penalty pour offrir la victoire à l’Inter et faire chavirer San Siro. Les hommes de Cristian Chivu ont été récompensés de leur pression en fin de rencontre, après avoir notamment touché la barre transversale par Carlos Augusto (70e) et manqué plusieurs occasions franches face à un grand De Gea. La Fiorentina, qui pensait tenir un précieux succès à l’extérieur, repart finalement bredouille après avoir craqué dans les dernières minutes. Les Nerazzurri se partagent la tête du championnat avec la Lazio de Gattuso