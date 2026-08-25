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PFA : Nico O’Reilly élu meilleur jeune de l’année

Par Kevin Massampu
1 min.
Nico O'Reilly @Maxppp

Ce mardi soir se tient, à Manchester, la 53ᵉ cérémonie annuelle des Trophées PFA (Professional Footballers’ Association), récompensant les acteurs majeurs du football anglais de l’année, via les votes du syndicat des joueurs professionnels. Pour cette édition 2026, le trophée du meilleur jeune joueur a été décerné à Nico O’Reilly (Manchester City).

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Devenu un titulaire indiscutable chez les Cityzens, le latéral gauche âgé de 21 ans a disputé 55 rencontres lors de la saison 2025/2026, pour un total de neuf réalisations et de six passes décisives. Il s’est notamment fait remarquer lors de la dernière finale de League Cup contre Arsenal (0-2), en mars dernier, où il avait permis aux Skyblues de repartir avec le trophée grâce à un doublé. Son coéquipier, Rayan Cherki, était également nominé dans cette catégorie.

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