Mercato : Julian Alvarez met un coup de poignard au FC Barcelone

Le FC Barcelone a du mal à conclure. Hier, les Culers ont enfin touché au but avec Ferran Torres, qui va être transféré pour environ 50 M€ au PSG. Les Barcelonais espèrent à présent boucler l’opération Rodri. Pour cela, ils vont envoyer une nouvelle proposition de 70 M€, bonus compris. Manchester City, qui a été solide sur ses appuis, va donc arriver à ses fins puisque le club anglais réclamait cette somme depuis le départ. Les Blaugranas, qui jugeaient ce prix trop élevé, ont donc fini par craquer. En feront-ils autant avec l’Atlético de Madrid ?

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Un retour à Madrid très attendu

C’est une autre histoire. Encore une fois, tout est une question d’argent. Mais pas seulement. Les Colchoneros refusent de vendre Julian Alvarez malgré les offres des Catalans et la volonté du joueur de s’en aller. En pleine Coupe du Monde 2026, l’attaquant a annoncé publiquement son souhait de quitter l’écurie madrilène. « Ce n’est pas le moment d’en parler, mais je ne peux pas non plus me cacher, j’essaie d’être une personne honnête. J’ai parlé avec les personnes de l’Atlético Madrid et je pense que ce qui est le mieux pour tout le monde, c’est un transfert. Je veux réaliser mon rêve.»

Si le joueur ne l’a pas précisé, tout le monde a compris qu’il souhaite signer au Barça. Le club catalan n’attendait qu’un geste fort et public de la part de l’avant-centre pour avancer un peu plus sur ce dossier. Les dirigeants ont apprécié son initiative et celle de son entourage. Ils ont donc intensifié leurs efforts. Problème, l’Atlético a continué à fermer la porte. Le dossier est dans une impasse. De retour à l’entraînement cette semaine, le joueur de 26 ans a pu échanger avec Diego Simeone. Certains médias assurent que tout s’est bien passé. D’autres, que le joueur est remonté et en colère.

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L’Argentin estime avoir fait une erreur

Absent du groupe pour affronter l’OM en amical ce soir, ce qui était prévu, Julian Alvarez fait parler de lui ce vendredi. La Cadena SER fait le point sur sa situation et révèle une information plutôt intéressante. Ainsi, on apprend que le joueur «dissipe toute possibilité de rébellion» et qu’il a «parlé avec ses coéquipiers ces dernières heures, leur a dit que son engagement envers l’Atlético primait sur tout, et reconnaît avoir commis une erreur, notamment dans son attitude et sa façon de s’exprimer.» Alvarez regrette donc sa sortie médiatique, lui qui «est désormais convaincu qu’il ne sera pas transféré du FC Barcelone.»

La radio ajoute par la voix du journaliste Miguel Talavera : « je pense qu’il est de plus en plus enclin à changer d’avis compte tenu des critiques auxquelles il pourrait faire face lors de ses premiers matchs au Metropolitano et du fait que ce ne sera pas facile. Julián commence à comprendre que son avenir se situe davantage à l’Atlético de Madrid qu’ailleurs.» Voilà donc un sacré revirement de situation. La Cadena SER précise qu’il ne désespère pas totalement concernant un transfert au Barça, mais il est concentré sur l’Atlético et ne veut pas faire de vague pour rester professionnel. Le fait qu’il ait reconnu avoir fait une erreur auprès du vestiaire madrilène prouve cela. Il reste à savoir comment l’Atlético et le Barça vont réagir après son pas en arrière. En Catalogne, on risque de ne pas apprécier sa volte-face surtout après que le club se soit mouillé pour lui.