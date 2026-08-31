Frank Zambo Anguissa annonce sa retraite internationale avec le Cameroun !

Ce lundi, Frank Zambo Anguissa a annoncé sa retraite internationale. «Jouer pour l’équipe nationale du Cameroun est le rêve de tout enfant camerounais. Je suis très heureux et surtout très reconnaissant d’avoir pu le réaliser. Après de nombreuses années au service de la sélection nationale du Cameroun, j’ai pris la décision de mettre un terme à ma carrière internationale. Porter le maillot des Lions Indomptables a été un immense honneur et une immense fierté», a tout d’abord avoué le milieu de terrain de Naples sur ses réseaux sociaux.

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Et de poursuivre : «je mesure la chance que j’ai eue de représenter mon pays, de vivre des moments inoubliables et de partager cette aventure avec tant de coéquipiers, de frères et de membres du staff. Je veux remercier profondément la Fédération, les entraîneurs, mes coéquipiers et toutes les personnes qui m’ont accompagné et soutenu au fil des années. Et surtout, merci au peuple camerounais. Merci pour votre passion, votre amour et votre soutien, dans les victoires comme dans les moments plus difficiles. C’est pour vous que nous avons toujours donné le meilleur de nous-mêmes. Je quitte la sélection avec beaucoup d’émotion et de fierté. Lion indomptable un jour, Lion indomptable toujours. Merci mon Cameroun».