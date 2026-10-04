Le Portugal s’active pour organiser un match d’adieu à Cristiano Ronaldo

Parti du rassemblement portugais avant la victoire 4-2 contre le Danemark en Ligue des Nations, Cristiano Ronaldo est en rupture avec la sélection avec qui il a tout vécu. D’ailleurs alors que le Portugal affronte ce soir la Norvège, l’attaquant d’Al-Nassr s’est envolé pour l’Arabie Saoudite pour retrouver son club.

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Et s’il ne veut plus entendre parler de la sélection portugaise, ce n’est pas forcément le cas de son entourage. Comme l’évoque L’Équipe, plusieurs membres de l’entourage de Cristiano Ronaldo restent en contact avec la fédération et pourraient faire changer les choses. De quoi entrevoir un vrai adieu pour Cristiano Ronaldo ? L’idée est posée et il faudra que les proches de Cristiano Ronaldo réussissent désormais à le convaincre…