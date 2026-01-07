Menu Rechercher
Pape Demba Diop débarque à Toulouse

Par Max Franco Sanchez
1 min.
Pape Demba Diop (à droite) @Maxppp

Prêté par Strasbourg à Nuremberg sur la première partie de saison, le milieu de terrain sénégalais de 22 ans a été rappelé de son prêt par les Alsaciens mardi. Et à peine le temps de poser ses valises qu’il est déjà reparti, puisqu’il est prêté à Toulouse jusqu’en fin de saison comme l’ont indiqué les deux formations ce mercredi.

Toulouse FC
Bienvenue Demba 😊

« En ce 7 janvier 2026, le Toulouse Football Club est heureux d’accueillir le milieu de terrain sénégalais Pape Demba Diop dans ses rangs, prêté jusqu’à la fin de saison sans option d’achat par le Racing Club de Strasbourg », indiquent ainsi les Violets. Le meilleur buteur de la CAN U20 2023 a participé à dix rencontres de Bundesliga cette saison.

Ligue 1
Strasbourg
Toulouse
Pape Demba Diop

