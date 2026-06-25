Coupe du Monde 2026 : la Côte d’Ivoire s’enflamme complètement après sa qualification historique

La Côte d’Ivoire est une des places fortes du foot africain. Avec trois Coupes d’Afrique des Nations et des joueurs légendaires issus du pays, les Ivoiriens ont cependant toujours eu du mal en Coupe du Monde. Lors des trois participations de la nation africaine dans cette compétition, elle avait pris la porte à chaque fois dès la phase de poules. Une malédiction qui s’est conclue lors de ce Mondial 2026 en terres américaines. Grâce à leur victoire contre Curaçao (2-0), les hommes d’Emerse Faé ont passé les poules pour la première fois de leur histoire.

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Les Ivoiriens affronteront d’ailleurs le deuxième du groupe de la France et de la Norvège en seizièmes de finale, et, à l’heure actuelle, c’est donc la bande d’Erling Haaland que Diomandé et ses coéquipiers défieraient. Forcément, les joueurs avaient tous le sourire au coup de sifflet final, et certains ont déjà affiché leur joie sur les réseaux sociaux. S’il n’y a pas encore eu de réactions ou de prise de parole de ces derniers, les médias du pays s’enflamment déjà et ont logiquement apprécié la prestation de leurs joueurs.

😅 Singo ve Oulai, soyunma odasında turun sevincini yaşıyor. pic.twitter.com/H3WeMY0IXX — Le Marca Sports (@lemarcaspors_) June 25, 2026

La Côte d’Ivoire impressionne

« Au-delà de la qualification, cette performance constitue un nouveau jalon dans l’histoire du football ivoirien. Portée par un collectif discipliné, une défense rassurante et un Nicolas Pépé décisif, la sélection ivoirienne nourrit désormais l’ambition de poursuivre son aventure mondiale et de rêver encore plus grand. Les Éléphants attendent désormais de connaître leur adversaire en huitièmes de finale, avec la ferme intention de prolonger cette campagne historique sur les pelouses américaines », écrit par exemple Fraternité Matin, journal de référence au pays.

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« Cette qualification confirme les progrès de la sélection dirigée par Emerse Faé, qui franchit une étape importante sur la scène mondiale. Portés par une défense solide et un Nicolas Pépé en état de grâce, les Ivoiriens abordent désormais la phase à élimination directe avec l’ambition de poursuivre leur belle aventure », indique Abidjan.net.« Les Éléphants franchissent pour la première fois le cap des phases de groupes en quatre participations à la Coupe du monde, confirmant leur montée en puissance dans ce tournoi », écrit l’Agence Ivoirienne de Presse, aussi optimiste. L’Infodrome, de son côté, met en avant la jeunesse de ce groupe ivoirien, avec une moyenne d’âge de 25 ans. Rendez-vous en seizièmes !