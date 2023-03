Paris sportifs : Nos pronostics et 10 € de freebets pour Reims - OM !

L’Olympique de Marseille va devoir enchaîner. Après un match nul concédé contre Strasbourg, dans les derniers instants, au Stade Vélodrome (2-2), les Phocéens doivent rester dans la course à la deuxième place. Alors que le titre s’éloigne puisque le Paris Saint-Germain compte dix points d’avance à 11 journées de la fin du Championnat, Igor Tudor et ses hommes espèrent sécuriser la place de dauphin, puisque Lens et l’AS Monaco sont toujours à l’affut.

La tâche ne sera pas simple pour les Marseillais, qui se déplaceront sur la pelouse d’un Stade de Reims en grande forme. Vainqueurs à Monaco (0-1), les hommes de Will Still (30 ans) ont engrangé un 19e match consécutif sans défaite en championnat. Un record dans l’histoire du club champenois. Les Rémois sont actuellement huitièmes de Ligue 1, à seulement 4 longueurs du top 5, après 27 journées. Le rendez-vous entre les deux écuries, prévu pour dimanche (20h45), est donc attendu et promet d’être serré !

match nul entre Reims et l’OM (cote à 3,50)

Avec cette superbe série de 19 matches consécutifs sans défaite en championnat, le Stade de Reims n’a plus perdu depuis le 18 septembre dernier. Et les Champenois ne comptent pas s’arrêter contre l’OM. Le SDR, qui a déjà concédé 13 nuls depuis le début de la saison (un record) a réussi à tenir tête à l’OL au PSG a deux reprises, à Nice, Lille et Lens. Un match nul semble donc une véritable option à jouer pour ce choc face à une équipe phocéenne clairement en convalescence depuis 4 matches et le classique perdu face au PSG (0-3).

Folarin Balogun marque pour Reims face à l’OM (cote à 2,25)

Évidemment, qui dit Stade de Reims, dit Folarin Balogun. L’attaquant anglais est en grande forme. Prêté par Arsenal, son séjour en France est davantage une réussite. Avec 16 buts inscrits et une passe décisive délivrée, il pointe à la cinquième place des meilleurs buteurs de Ligue 1, à égalité avec Alexandre Lacazette et Wissam Ben Yedder. Seuls Jonathan David et Kylian Mbappé (19 buts) font mieux que lui cette saison. Si son équipe se montré sérieuse, il pourrait, une nouvelle fois, marquer dans cette rencontre pour mettre à mal l’Olympique de Marseille. Lui qui avait déjà offert la victoire contre Monaco, la semaine dernière.

match nul 1-1 entre Reims et l’OM (cote à 5,50)

Et si un score exact était le bon coup à tenter ? Avec 51 buts inscrits et 27 concédés, l’Olympique de Marseille possède une sérieuse qualité offensive cette saison. Mais face à eux, le Stade de Reims est d’une solidité remarquable avec seulement 26 buts encaissés en 27 journées. Si l’Olympique de Marseille ne devrait pas s’incliner pour autant, avec un Chancel Mbemba en grande forme ces dernières semaines, il devrait avoir du mal à aller s’imposer au Stade Auguste Delaune. Dans un match serré, l’option d’un match nul sur le petit score d’1-1 semble être une belle option d’autant que ce score a été obtenu déjà à six reprises cette saison par le Stade de Reims.

