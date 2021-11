Youth League : Angers éliminé aux TAB par l'AZ Alkmaar

Battu 1-0 par l'AZ Alkmaar la semaine dernière pour le compte du match aller du 2e tour de la Youth League dans la voie des champions, le SCO d'Angers retrouvait le club néerlandais. En cas de réaction au match retour, le club français pouvait s'offrir une place de barragiste contre un des huit deuxièmes de groupes de la voie de la Ligue. Et cela s'est bien passé dans un premier temps avec l'ouverture du score de Martins (32e). Manquant ensuite un penalty via Ndeke (57e), Angers s'imposait 1-0 remettant les deux équipes à égalité.

→ TIRS AU BUT | ÉLIMINATION



Imperturbable, l'AZ inscrit ce dernier tir au but et élimine Angers. Cruel.



𝗔𝗭 • ☑️☑️☑️☑️☑️

𝗦𝗖𝗢 • ☑️❌☑️☑️☑️#AZSCO 𝟬-𝟭 (𝟭-𝟭) | #UYL 🏆 — Angers SCO (@AngersSCO) November 23, 2021

Pour départager les deux formations, une séance de tirs au but a eu lieu. Taibi a manqué sa tentative pour Angers et tous les autres tireurs ont marqué. Conséquence, l'AZ Alkmaar remporte les tirs au but (5-4) et se qualifie pour le tour suivant. Déception pour Angers qui s'est quand même montré digne de sa qualification et échoue d'un souffle.