Gladbach : le duo Pléa-Thuram séduit l'Europe

Le premier a mis un doublé contre le Real Madrid (2-2), le second reste sur un triplé contre le Shakhtar Donetsk (6-0), Marcus Thuram (23 ans) et Alassane Pléa (27 ans) cartonnent avec le Borussia Mönchengladbach en ce début de saison. Un duo de choc qui séduit avec les Fohlen et qui met en alerte les clubs européens. Connaissant quelques petits soucis économique, le Borussia Mönchengladbach fera au moins une grosse vente cet été et le Mirror explique qu'Alassane Pléa est surtout dans le viseur de Manchester United et Leicester City.

Le Paris Saint-Germain serait également intéressé par l'ancien Niçois. Du côté de Marcus Thuram, deux formations sont à l'affût selon Bild, l'AC Milan et Manchester City. La Juventus et le FC Barcelone seraient également attentifs à ses performances. Quoiqu'il en soit, il faudra apprécier ce duo cette saison puisque les Poulains ne devrait pas le conserver très longtemps.