Bundesliga : Mayence arrache le nul face au Hertha Berlin

En ouverture de la 7eme journée de Bundesliga, le Hertha Berlin se déplaçait sur la pelouse de Mayence. Un match entre deux équipes qui ont du mal à véritablement lancer leur saison. Les Berlinois espéraient d'ailleurs enregistrer leur deuxième victoire de la saison ce vendredi.

Et tout commençait bien pour eux puisque l'ancien de l'OL, Lucas Tousart, ouvrait le score en première période. Et alors que le score ne bougeait plus jusqu'à la dernière seconde du temps additionnel, Mayence finissait par égaliser miraculeusement grâce à Caci (1-1, 90e+5). Ce match nul n'arrange pas le Hertha Berlin qui n'a gagné qu'un seul match en 7 journées et qui pointe à la 12eme place en attendant les autres matches du jour.