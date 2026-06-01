Le Barça fonce sur une pépite de 14 ans

Alors que le FC Barcelone cible plusieurs joueurs pour la prochaine saison, les dirigeants ne manquent pas d’idées. Après la signature d’Anthony Gordon (25 ans), le club s’attaque aux jeunes talents, afin de renforcer les rangs de La Masia et d’alimenter l’équipe professionnelle. Selon AS, le Barça s’intéresserait notamment à Gael Seijo. Son nom ne vous dit peut-être rien, mais le milieu de terrain de 14 ans évolue au Deportivo La Corogne et est considéré comme l’un des plus grands espoirs du centre de formation galicien.

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International espagnol U14, capable d’évoluer à différents postes, en tant que numéro 6 ou 8, le joueur semble être la perle rare à s’offrir en Catalogne. Par ailleurs, la source indique également que le Real Madrid et l’Atlético de Madrid sont attentifs dans ce dossier. Rien n’est encore acté, mais les trois grands rivaux de Liga pourraient déjà se l’arracher.