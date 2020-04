MHSC : Benjamin Lecomte apporte son soutien à Junior Sambia

Jeudi soir, nous avons appris l'hospitalisation de Junior Sambia (23 ans), testé positif au coronavirus. Le milieu de terrain du MHSC avait même été placé sous assistance respiratoire pour l'aider à lutter contre le Covid-19. Samedi, son agent, Frédéric Guerra, a finalement donné des nouvelles rassurantes sur son état de santé, en confirmant que le natif de Lyon respirait désormais tout seul. Son ancien coéquipier à Montpellier, Benjamin Lecomte (28 ans), a souhaité lui apporter tout son soutien dans la foulée.

«Je voudrais envoyer toute ma force et mon courage à Junior (Sambia) et à ses proches, et lui dire que je le soutiens. Cela fait toujours bizarre quand c'est un joueur avec qui l'on a joué qui attrape le coronavirus et qui est hospitalisé. Je lui souhaite de revenir très vite. J'apporte également tout mon soutien au MHSC car c'est un joueur très important pour le groupe et j'espère qu'il va se relever très vite et être rapidement prêt à les aider», a confié le portier de l'AS Monaco au cours d'un live Instagram organisé sur le compte de L'Equipe.