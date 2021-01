Mauricio Pochettino cherche encore l'identité de jeu de son PSG

La suite après cette publicité

Mauricio Pochettino entraîne le PSG depuis moins d'un mois seulement. Après cinq rencontres (quatre victoires et un nul), l'Argentin commence à imprimer sa marque, en témoigne ce dernier match maîtrisé contre Montpellier. Alors qu'un déplacement à Lorient se profile (demain 15h, à suivre en live commenté sur FM) avant d'attaquer des rendez-vous plus compliqués (déplacement à Marseille le 7 février), l'entraîneur parisien indique être encore à la recherche de certitudes.

«Je fais avec l'équipe et l'effectif que j'ai pour chaque match et non pas en pensant à un match en particulier. Je cherche un équilibre offensif et défensif. On recherche notre identité de jeu avec les joueurs et les talents que l'on a» indique-t-il en conférence de presse. Pochettino alignera-t-il Di Maria, Neymar, Mbappé et Icardi ensemble ? Réponse dans 24 heures.