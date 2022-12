PSG : Kylian Mbappé veut jouer contre Strasbourg

La suite après cette publicité

Le vice-champion du monde 2022 veut évacuer la frustration et reprendre le plus rapidement possible. A commencer par cette rencontre face à Strasbourg au Parc des Princes, ce mercredi en Ligue 1 (16e journée, 21h), comme le rapporte L’Équipe. Pour rappel, Kylian Mbappé (23 ans) est revenu au Camp des Loges, seulement quelques heures après son triplé en finale de Coupe du Monde.

Neymar (30 ans), éliminé en quart du Mondial, veut également jouer contre Strasbourg et une décision sera prise ce mardi par le staff, concernant ses joueurs phares, qui ne veut rien précipiter pour autant. Ça se fera selon leurs sensations respectives, en tout cas, ils sont prêts !

