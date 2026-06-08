Real Madrid : la folle rumeur Julian Alvarez

Vendredi dernier, Florentino Pérez lâchait une bombe. « Je vais faire une offre de 150 millions d’euros mardi pour recruter l’un des meilleurs joueurs d’une équipe de Ligue des champions. L’offre de 150 millions d’euros ne concernera pas Michael Olise. C’est un excellent joueur, mais ce n’est pas lui. Ce ne sera pas Erling Haaland non plus et ce ne sera pas Harry Kane, non. J’ai entendu Jérémy Doku aussi, ce ne sera pas lui. En fait, l’offre de 150 millions ne concerne pas un joueur de Premier League. L’offre portera sur un joueur du calibre de Cristiano Ronaldo ou de Kaká. C’est un galactique. (…) Ce transfert de 150 millions d’euros ne concerne pas un défenseur. Il pourrait s’agir d’un milieu de terrain ou d’un attaquant, c’est un jeune joueur ».

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🚨⚪️ Is Julian Alvarez (26/🇦🇷) the €150m player Florentino Perez wants to bring to Real Madrid?



Real Madrid are understood to have made enquiries about the Argentinian striker and rate him very highly.



Atletico Madrid would be keen to sell Alvarez if an offer of €150m… — Patrick Berger (@berger_pj) June 8, 2026

Demain, le président réélu du Real Madrid est donc censé faire son offre astronomique de 150 M€, mais pour le moment, le doute subsiste quant à l’identité du joueur visé par cette proposition démentielle. João Neves, Vitinha ou encore Michael Olise ont été cités tour à tour, mais ce lundi, Sky Allemagne assure qu’il pourrait s’agir de Julian Alvarez. La rumeur a de quoi surprendre, mais le média précise que le Real Madrid a pris des renseignements sur l’Argentin et que l’Atlético serait partant pour une vente à 150 M€. La Casa Blanca peut-elle réellement jouer un vilain tour au FC Barcelone ? «Nous ne disposons d’aucune information à ce sujet et personne ne nous a contactés à ce sujet», a confié l’agent d’Alvarez à Mundo Deportivo.