Chelsea - Palmeiras : les compositions de la finale

La finale de la Coupe du monde des clubs oppose Chelsea à Palmeiras. Pour cette rencontre, les Anglais optent pour un 3-4-3 avec Édouard Mendy dans les buts. Devant lui, Andreas Christensen, Thiago Silva et Antonio Rüdiger forment la charnière. Les rôles de pistons sont assurés par César Azpilicueta et Callum Hudson-Odoi tandis que N'Golo Kanté et Mateo Kovačić forment le double enfin. Enfin, Romelu Lukaku prend seul la point de l'attaque avec Kai Havertz et Mason Mount à ses côtés.

Pour les Brésiliens, c'est un 4-2-3-1 avec Weverton comme dernier rempart derrière Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Luan Garcia et Joaquin Piquerez. Danilo et Zé Rafael se retrouvent dans l'entrejeu. Seul en pointe, Rony est soutenu par Dudu, Raphael Veiga et Gustavo Scarpa.

Les compositions

Chelsea : Mendy - Christensen, Silva, Rüdiger - Azpilicueta, Kanté, Kovačić, Hudson-Odoi - Mount, Lukaku, Havertz

Palmeiras : Weverton - Rocha, Gómez, Luan, Piquerez - Danilo, Zé Rafael - Dudu, Veiga, Scarpa - Rony