Équipe de France : tout le monde tourne le dos à Didier Deschamps !

L’après-Mondial a été animée pour les Bleus. Entre les suites de l’affaire Benzema, la prolongation de Didier Deschamps et la polémique concernant les propos de Noël Le Graët sur Zinedine Zidane et tout ce que ça a engendré derrière, le début d’année 2023 a été pour le moins chargé. Maintenant que tout semble se calmer et dans l’attente des prochains matchs des Bleus face aux Pays-Bas et contre l’Irlande dans le cadre des qualifications pour le prochain Euro fin mars, on apprend de nouvelles choses sur ce qui se passe en coulisses.

Ainsi, dans le quotidien l’Equipe, c’est de Didier Deschamps dont il est question. On apprend notamment que ça continue de se tendre entre le sélectionneur et le groupe France 98, pourtant très soudé. Lors du dernier repas en 2021, l’ancien de l’OM était par exemple absent, alors que les autres étaient présents. « Tout le monde est invité et on espère que Didier sera là cette fois. Il a sa place. On est comme une famille. Il y a des hauts et des bas, des querelles et des histoires mais quelque chose de très fort nous unit depuis près de vingt-cinq ans », raconte un membre du groupe au média.

Noël Le Graët au coeur du clash

Et les récents propos de Noël Le Graët auraient encore ajouté de l’huile sur le feu. Même si le sélectionneur national n’a eu aucun propos déplacé sur Zinedine Zidane, son absence de réaction sur le coup et le fait qu’il n’ait pas spécialement condamné les propos de son patron sur son ancien coéquipier sont assez mal passés au sein de France 98. Il lui est reproché de ne pas avoir pris la parole sur le moment.

Il convient aussi de signaler qu’au sein de ce clan regroupant les champions du monde 98, on est particulièrement anti-Le Graët. Ce n’est donc pas vraiment de Zidane dont il est question. Et Didier Deschamps semble particulièrement fidèle à celui qui était jusqu’à peu le président de la FFF. D’où les critiques récentes de Christophe Dugarry à son égard, alors que Lionel Charbonnier avait tenté d’éteindre l’incendie mais dévoilait que DD n’était pas dans ce fameux groupe WhatsApp des champions du monde 98. Un nouveau dîner aura lieu fin janvier, et forcément, on se demande bien si le champion du monde 98 et 2018 y sera cette fois…