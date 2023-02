Rémy Cabella veut continuer avec le LOSC

La suite après cette publicité

Rémy Cabella se plaît à Lille. C’est en tout cas ce qu’il a fait comprendre en conférence de presse d’avant match ce mardi. Alors qu’il a signé un contrat d’un an l’été dernier, avec une saison supplémentaire en option, l’ancien joueur de l’Olympique de Marseille a avoué son souhait de poursuivre l’aventure avec le LOSC la saison prochaine.

« En un entraînement, je me suis senti comme chez moi ici. On n’a pas encore rediscuté, ça arrivera bientôt. Il y a une option, il faut attendre encore un peu, j’espère que ça va se faire. Benjamin (André) a resigné, ça peut me faire rester. Je me sens vraiment bien à Lille, sur le plan sportif et en dehors. Il y a beaucoup d’ambition, les gens qui bossent ici, c’est un plaisir. J’attends la réunion avec le président. » Cette saison, le milieu offensif de 32 ans a inscrit quatre buts et délivré six passes décisives en Ligue 1.

À lire

Ligue 1 : Lille réalise un tour de force et renverse le Stade Rennais !