Manchester United a lâché une fortune pour se débarrasser de son flop Alexis Sanchez

C'est officiel depuis quelques heures, Alexis Sanchez (31 ans) est définitivement un joueur de l'Inter, et ce, jusqu'en juin 2023. Prêté cette saison par Manchester United, le Chilien, auteur de 4 réalisations et 12 passes décisives toutes compétitions confondues, a convaincu Antonio Conte et sa direction de le recruter. Il faut dire que les Nerazzurri n'ont pas eu à beaucoup négocier avec les Red Devils. Mieux, ils n'ont même pas déboursé un centime en indemnité de transfert !

Tout heureux de voir qu'un club souhaitait miser sur l'attaquant sud-américain, le club mancunien s'est empressé d'ouvrir les discussions. Mieux, selon les informations en provenance d'Angleterre, du Daily Mail et du Guardian, les pensionnaires d'Old Trafford ont mis la main à la poche pour que le deal se fasse. Et pas qu'un peu.

Une catastrophe industrielle

Selon les différentes sources, MU a payé entre 5,5 et 11 M€ au natif de Tocopilla pour résilier son contrat, qui courait jusqu'en juin 2022. Il faut dire que ce dernier était grassement payé en Angleterre, disposant de l'un des plus gros salaires de Premier League (440 000€ par semaine, hors juteuses primes). Il se murmure qu'il aurait coûté près de 73 M€ aux caisses mancuniennes depuis son arrivée en 2018, pour un rendement loin d'être étincelant. Durant cette saison, Manchester a d'ailleurs pris en charge une grosse partie de ses émoluments.

Alors pour le voir définitivement partir, Ed Woodward, vice-président, et ses équipes ont tout simplement décidé de passer à la caisse. Un sacrifice nécessaire, puisque, toujours d'après les tabloïds anglais, il permet à Manchester d'économiser près de 45 M€ en salaires, bonus et charges pour les deux années de bail qu'il restait à Alexis Sanchez. Un mal pour un bien. Visiblement, quand MU n'aime pas, il ne compte pas non plus !