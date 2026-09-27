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UEFA Nations League

Équipe de France : la grande promesse d’Eduardo Camavinga au sujet de Mbappé

Par Josué Cassé
1 min.
Eduardo Camavinga avec les Bleus. @Maxppp

Avant de retrouver la Belgique, lundi soir, dans le cadre de la 2e journée de la Ligue des Nations, Eduardo Camavinga s’est présenté en conférence de presse. L’occasion pour le milieu de terrain du Real Madrid d’évoquer le retour à gauche de Kylian Mbappé en sélection.

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«Kylian a déjà joué à gauche dans le passé. En 2022, il avait performé à ce poste-là. Je sais qu’il performera aussi à ce poste, il est motivé et capable de faire les efforts à ce poste». Touché et de retour à Madrid, Mbappé devra toutefois patienter avant de valider les propos de son coéquipier.

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