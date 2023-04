PSV : Xavi Simons laisse le flou sur son avenir

La suite après cette publicité

Dans une interview pour le journal néerlandais De Telegraaf, Xavi Simons est revenu sur son passage au PSG. Actuellement sous les couleurs du PSV Eindhoven où il brille depuis son arrivée, le milieu offensif de 20 ans est régulièrement cité du côté de Paris. Interrogé sur ce possible come-back, l’intéressé est cependant resté très flou quant à son avenir. «Je dois bien terminer la saison et nous verrons ensuite. Maintenant, il y a les matches, où il faut prouver ce que l’on sait faire. Je me concentre entièrement sur les cinq derniers matches de championnat et la finale de la Coupe», a tout d’abord lancé Simons avant de se projeter sur la fin de saison.

«On ne sait pas ce qui peut se passer dans trois ou quatre semaines, mais ce que je peux dire, c’est que je suis très reconnaissant d’être ici et d’avoir pu faire mes preuves au PSV. J’ai encore cinq ans de contrat ici et cet été, j’aurai une conversation avec Marcel (Brands), l’entraîneur et tout le monde. Je me bats jusqu’au bout pour la première place et non pour la deuxième, mais si nous n’atteignons pas la première place, il est très important pour le club et pour tout le monde que nous soyons deuxièmes. Pour les joueurs, le fait de participer ou non à la Ligue des champions fait également une grande différence. C’est une priorité pour moi. C’est également très important pour mon développement».

