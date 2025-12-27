Menu Rechercher
Florian Wirtz marque enfin son premier but avec Liverpool !

Par Allan Brevi
1 min.
Florian Wirtz @Maxppp
Florian Wirtz semble enfin avoir lancé sa saison. Recruté l’été dernier pour près de 135 millions d’euros, bonus compris, l’international allemand avait jusque-là peiné à pleinement justifier son statut, à l’image d’un Liverpool irrégulier en ce début d’exercice. Longtemps en dedans, le meneur de jeu a toutefois montré des signes encourageants ces dernières semaines, une montée en puissance confirmée ce samedi face à Wolverhampton lors de la 18e journée de Premier League.

Il est là : le premier but de Florian Wirtz en Premier League avec Liverpool 🤩

L'Allemand fait le break pour les Reds face aux Wolves, et on l'a vécu en direct dans le multiplex sur CANAL+FOOT 👀

#LIVWOL | #PremierLeague
Profitant d’un excellent travail préalable d’Hugo Ekitike, actuellement en grande forme, Wirtz a ouvert son compteur sous les couleurs des Reds avec une finition pleine de sang-froid, inscrivant au passage son tout premier but à Liverpool. Un moment symbolique qui pourrait marquer un véritable tournant dans sa saison. Par ailleurs, l’Allemand avait déjà délivré 4 passes décisives toutes compétitions confondues en 22 apparitions. De quoi laisser penser que le déclic est enfin intervenu.

