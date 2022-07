PSG : contact établi entre Neymar et Chelsea !

Le départ de Neymar du PSG fait son petit bonhomme de chemin. L'affaire semble arranger tout le monde, le PSG et le joueur, qui a pourtant prolongé jusqu'en 2026 (avec une option jusqu'en 2027) il y a un an. Mais le Brésilien ne s'en ira pas comme ça. Il veut y trouver son compte et récupérer l'argent qu'il estime lui être dû. Trouver un point de chute à un joueur payé 35 M€ à l'année ne sera pas évident, peut-être même impossible, seulement, ça ne coûte pas grand-chose d'essayer. Le Barça peut témoigner.

L'entourage du numéro 10 a sondé la Juventus, histoire de voir ce qui était faisable. L'affaire n'est pas allée plus loin, pour le moment du reste. Forcément intéressée par un tel joueur, la Vieille Dame ne peut pas non plus tout se permettre, à l'heure où Paul Pogba est sur le point de revenir. Cette opération est trop onéreuse pour ses comptes. Santos a également rêvé d'un retour prématuré de son enfant-roi. Le père de Neymar a simplement remercié le club formateur de son fils pour l'intérêt.

Chelsea et l'entourage de Neymar discutent

Les portes se ferment les unes après les autres, jusqu'à cette déclaration de Thiago Silva en date du 28 juin. «Il doit venir à Chelsea (rires) ! S’il doit partir, il doit venir ici. Si ça devait se produire, c’est la meilleure option possible pour lui. On n’a pas besoin de faire des commentaires sur la qualité de Neymar. En plus, c’est un super ami. J’espère que ça va se concrétiser et que ça ne restera pas que des rumeurs. Mais je ne suis au courant de rien.» Lui peut-être mais en coulisses, les choses avancent avec le club de Thomas Tuchel.

D'après ESPN, l'entourage de Neymar, représenté avant tout ici par Pini Zahavi, a établi le contact avec la direction des Blues. Le club anglais possède l'une des surfaces financières les plus puissantes du monde, donc en capacité, si ce n'est pour payer l'intégralité du salaire du Brésilien, de régler les 50 M€ demandés par le PSG. La venue du nouveau propriétaire, Todd Boehly, est aussi un argument pour rechercher un gros coup sur le marché. Chelsea remplit décidément beaucoup de critères.