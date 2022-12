Argentine : Lionel Scaloni rêve de Messi pour le Mondial 2026

La suite après cette publicité

Honoré jeudi dans sa ville natale de Pujato après le sacre de l’Argentine lors du Mondial 2022, le sélectionneur de l’Albiceleste, Lionel Scaloni, s’est exprimé sur l’avenir international de Lionel Messi, qui avait affirmé que cette Coupe du monde était la dernière de sa carrière. « Je veux continuer à vivre encore quelques matchs en étant champion du monde », avait toutefois assuré à chaud la Pulga après 172 sélections et 98 buts sous le maillot argentin.

Interrogé à ce sujet au micro de Telenoche, Lionel Scaloni semble, lui, croire à la présence du numéro 10 argentin au prochain Mondial 2026, organisé aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. « L’avoir est un luxe. Espérons que ce ne soit pas sa dernière Coupe du monde. On doit garder au chaud le n°10 en attendant qu’il se décide. S’il arrête on verra mais il faut garder espoir. Pour l’instant, je pense qu’on devrait lui garder une place pour la prochaine Coupe du monde s’il y a 26 joueurs… » Le message est passé !

